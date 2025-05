Un atto di crudeltà inaudita verso un la colonia felina di Vallo della Lucania è stato compiuto da ignoti nei giorni scorsi.

Destinatario delle barbarie è stato Giampy, uno dei gatti custoditi dalla locale sezione Enpa, il quale è stato trovato in gravi condizioni dopo essere stato sparato.

Trasportato immediatamente presso una clinica veterinaria di Roccagloriosa, al felino sono state diagnosticate gravi ferite causate dai numerosi pallini presenti all’interno del corpo.

Tanta la rabbia delle volontarie Enpa per l’accaduto e soprattutto tanto il rammarico per chi ha commesso un gesto tanto brutale, opera di chi “eccelle sicuramente nella vigliaccheria. Immaginiamo quanto si sia sentito forte e potente quando ha imbracciato il fucile per sparare ad una povera anima innocente e indifesa. Ma il karma esiste, tutto torna specialmente il male fatto. Vigliacco che non sei altro”.

Il gatto è stato messo in sicurezza per lo stallo in attesa che giustizia venga fatta trovando il responsabile.