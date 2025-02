Perse le tracce di una colonia felina che da tempo era presente nell’area antistante al cimitero di Polla.

Composta da venti unità, al momento sarebbero soltanto cinque i gatti che rispondono all’appello dei volontari che, quotidianamente, offrono loro il cibo.

La scomparsa dei gatti di Polla è stata oggetto, oggi, anche di un servizio giornalistico trasmesso su Canale 5 che, grazie al suo inviato, il giornalista Vincenzo Rubano, ha provato a far luce nella trasmissione “Pomeriggio 5” su una vicenda che sta creando legittime preoccupazioni tra gli animalisti, non soltanto di Polla bensì di tutto il Vallo di Diano.

“Abbiamo paura che possano essere stati avvelenati” ha riferito ai microfoni di Rubano Lia Medici, che è stata tra quelli che hanno lanciato l’allarme. Anche per la delegata dell’OIPA, l’avvocato Enrica Ferricelli “bisogna fare tutto il possibile per proteggere gli animali che, in fondo, non fanno del male a nessuno. Non sappiamo che fine abbiano fatto questi felini, ma una cosa è certa: da qualche tempo sono scomparsi e questo particolare è fonte di grande preoccupazione. Voglio ricordare che è assolutamente vietato maltrattare o allontanare i gatti dai luoghi nei quali vivono liberamente”.

Presenti oggi pomeriggio a Polla, unitamente alle Guardie Ecozoofile di “Fare Ambiente”, al comando del Capitano Pietro Quagliariello e della guardia Giovanni Coiro, anche i Carabinieri del Corpo Forestale del Parco, al comando del Tenente Colonnello Marcello Russo, e gli agenti della Polizia Municipale.

“Per il momento – ha riferito il Comandante Russo – non abbiamo raccolto prove di avvelenamento. Con noi è presente anche il nostro cane Danko, addestrato per la ricerca di esche avvelenate, ma il nostro impegno continua nella ricerca di eventuali elementi per fare completa chiarezza sulla vicenda”. Al momento, quindi, resta soltanto la preoccupazione degli animalisti che sono alla ricerca di risposte certe per conoscere il destino dei felini scomparsi.

Intanto, dagli esiti dell’autopsia effettuata dai medici veterinari dell’ASL Salerno sul corpo di uno dei gatti ritrovati pare non siano state trovate tracce di avvelenamento.