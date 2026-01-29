Ladri in azione questa sera a San Pietro al Tanagro.

Tre persone a volto coperto hanno preso di mira un’abitazione in via della Montagna e una volta dentro, dopo aver scavalcato un muro e rotto l’infisso di un balcone, hanno messo a soqquadro le camere da letto in cerca di oggetti di valore. Il bottino è in via di quantificazione.

Grazie al sistema d’allarme che è scattato immediatamente i proprietari che erano fuori sono immediatamente rientrati e i ladri si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per le indagini del caso. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso i tre in azione.

Il proprietario lancia un’appello affinché venga incrementata la presenza dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Stradale sulle strade.