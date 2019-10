Furto nella notte a Montesano Scalo. Ladri portano via un’auto

Un furto è quello messo a segno nella notte a Montesano sulla Marcellana.

Ignoti, in Via Tempa Pilone, nella frazione Scalo, hanno rubato una Panda 4×4 e sono fuggiti. Allarmato da alcuni rumori e dal ringhiare del suo cane, il proprietario ha prontamente allertato il 112.

Sul posto è stato immediato l’intervento del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina che ha avviato le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, resa possibile grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, si tratterebbe di tre persone a volto coperto e munite di armi bianche.

Circa una settimana fa, sempre a Montesano Scalo, fu rubata una Fiat Punto ritrovata in seguito in in terreno. Stessi episodi sono stati denunciati ad Atena Lucana e Teggiano.

Nel frattempo, il proprietario ha lanciato un appello per ritrovare la sua auto: la targa della Panda, di colore bordeaux, è EZ941AF. Qualora fosse avvistata è possibile allertare il 112.

– Claudia Monaco –