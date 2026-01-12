Furto in un’azienda di Bellizzi. I ladri fuggono con un bottino di 3000 euro
Ladri in azione a Bellizzi ai danni di un’azienda agricola. Il furto è stato messo a segno la scorsa notte quando ignoti sono riusciti ad introdursi all’interno dell’attività.
Una volta entrati negli uffici aziendali hanno rubato circa 3000 euro.
I titolari hanno fatto l’amara scoperta quando sono tornati a lavoro.
Non gli è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia che, giunti in azienda, hanno dato il via alle indagini dopo avere effettuato tutti i rilievi.