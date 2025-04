Ladri colpiscono in tarda serata in una scuola a Capaccio Paestum.

E’ accaduto ieri, in un edificio scolastico situato in località Licinella, dove gli ignoti si sono introdotti forzando un porta sul retro. In pochi minuti hanno messo a soqquadro gli ambienti alla ricerca di oggetti di valore e sono riusciti a portare via diverso materiale scolastico tra cui computer e televisori.

Scattato l’allarme, nel tentativo di una repentina fuga e messi alle strette dall’arrivo dei Carabinieri, i ladri hanno abbandonato parte della refurtiva che è stata trovata nei pressi della scuola.

Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella.