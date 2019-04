Furto in un bar-tabacchi ad Eboli. Rubati soldi, Gratta e Vinci e sigarette per un valore di 15mila euro

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica ad Eboli dove ad essere preso di mira è stato un noto bar e tabacchi in via Amendola.

Ignoti hanno rotto il gradino di marmo dell’entrata per poi sollevare la saracinesca. Una volta dentro hanno preso 5mila euro in contanti e un grosso quantitativo di sigarette e Gratta e Vinci. I danni ammontano a 15mila euro.

Il titolare una volta scoperto il furto ha immediatamente allertato i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai colpevoli. Il locale non è dotato di videocamere di sorveglianza e non ci sono testimoni oculari.

Questo è il secondo colpo messo a segno nel giro di pochi giorni ai danni di un bar. Infatti solo cinque giorni fa i ladri hanno svaligiato un bar in località Fiocche.

– Annamaria Lotierzo –