Ladri d’auto in azione a Salerno.

E’ accaduto alcune notti fa, in via Generale Clark, dove ignoti sono riusciti a portare via una Fiat Panda bianca di proprietà di una donna.

La donna quando si è accorta dell’accaduto non ha potuto far altro che allertare le Forze dell’Ordine per sporgere denuncia.

La vettura è targata GP659PC, in caso di avvistamento è opportuno chiamare il 112 per la segnalazione.