Attimi di paura nel pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Padula in direzione Sud.

Il conducente di un Fiat Doblò, notando del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha arrestato la sua marcia in una piazzola di sosta. In quel momento si è accorto che il veicolo stava per prendere fuoco ed è riuscito a scendere e a mettersi in salvo allertando i soccorsi.

Sul posto sono prontamente arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Gennaro D’Oria, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Presenti anche gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e le squadre di Anas.

Il Doblò distrutto dalle fiamme è stato recuperato dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.