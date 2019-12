Frasi sessiste contro arbitro donna ad Agropoli. Show di Vessicchio dalla D’Urso: “Fai TV becera”

È scontro tra Barbara D’Urso e l’ex giornalista di Agropoli Sergio Vessicchio, radiato recentemente dall’Ordine dei Giornalisti della Campania.

L’uomo è stato radiato per alcune frasi sessiste verso una donna arbitro nei mesi scorsi.

Ospite a “Live non è la D’Urso” su Canale 5, l’ex telecronista si è lasciato andare ad una serie di esternazioni verso la conduttrice.

“Barbara, anche tu sei radiata dall’Ordine dei Giornalisti”, ha affermato Vessicchio.

La padrona di casa, dopo aver sorriso in un primo momento, si è poi lasciata andare ad uno sfogo duro.

“Silenzio. E rispetta la padrona di casa perché sei a casa mia – la replica della D’Urso – Quindi ora mi ascolti. Primo, io avevo il tesserino da giornalista, che è stato riconsegnato vari anni fa perché facevo della pubblicità in una trasmissione. Non sono stata radiata. Il signor Iacopino, l’allora presidente dell’Ordine dei Giornalisti, mi fece un’azione legale penale perché secondo lui io non potevo intervistare nessuno. Purtroppo la Procura ha dato ragione a me“.

“Io continuo a fare il giornalista perché c’è la sentenza a tuo favore – la replica di Vessicchio – Perché visto che hanno dato ragione a te devono darla anche a me”.

“La tua motivazione è ben diversa – ha continuato la D’Urso – tu sei stato radiato per frasi razziste e sessiste”.

Motivazioni che il telecronista contesta: “Sei disinformata, ti devi preparare. Non puoi fare queste figuracce. L’Ordine ha promosso un’azione fascista nei miei confronti. Non si può radiare una persona perché ha un’idea”.

La D’Urso ha replicato: “Offendere le donne non è un’idea. Hanno fatto benissimo a radiarti”.

Vessicchio ha infine perso la pazienza e si è scagliato contro la conduttrice: “Fai una televisione becera, che non si usa più. Con me non la spunti, io ti metto ko. Non la spunti nonostante questo teatrino. Io ti faccio nera“.

In conclusione la D’Urso ha chiuso il collegamento togliendo così la parola a Vessicchio.

– Claudia Monaco –

CLICCA QUI per vedere il video

