Frana di Auletta, ritardi nei lavori. Le telecamere di “Agorà” ritornano sulla Strada Statale 19

Le telecamere di “Agorà”, programma di Raitre condotto dalla giornalista Serena Bortone, questa mattina sono tornate ad occuparsi della frana ad Auletta che ha cancellato un tratto della Strada Statale 19 “delle Calabrie”.

Il movimento franoso nel 2014 ha creato una grossa voragine con interdizione al traffico, isolando le abitazioni di quell’area. La giornalista Sara Mariano che già a febbraio aveva raggiunto Auletta per parlare della frana, durante la diretta ha sottolineato che “la frana è ancora ferma dal 23 gennaio del 2014 e la situazione è perfino peggiorata. L’Anas deve indire un nuovo bando di appalto dei lavori, poiché ci sono stati ricorsi da parte di imprese escluse dal precedente bando e il Tar a marzo ha annullato la gara. Ciò comporta ulteriore perdita di tempo”.

Nel corso del collegamento erano presenti il sindaco Pietro Pessolano, i consiglieri Antonio Addesso e Onofrio Cocozza e i residenti da troppo tempo indignati per l’inaccettabile condizione in cui versa la strada e preoccupati per il prolungamento dei tempi per la ricostruzione.

In questi 5 anni la frana si è allungata di 50 metri e il progetto dei lavori presentato all’epoca non è più utile per il nuovo bando di gara.

In studio con la giornalista Bortone presenti gli esponenti di diversi gruppi politici che hanno sottolineato l’importanza del decreto Sblocca Cantieri e il nuovo Codice degli Appalti che intervengono anche sulle tematiche legate ai bandi in modo da evitare l’innesco di un contenzioso da parte delle ditte escluse.

Il comitato dei cittadini e il Comune di Auletta continuano a richiedere l’avvio dei lavori per ripristinare la strada.

– Rosanna Raimondo –