Si sono svolte oggi a partire dalle 15:00, presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, le elezioni di rinnovo degli organi sociali del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno.

Sono stati eletti per l’Area nord: Antonio Del Pozzo (Mercato Sanseverino), Antonio Cesarano (Pagani), Fabiana De Simone (Baronissi), Giuseppe De Nardo (Bracigliano), Piero Pignataro (Roccadaspide).

Per l’Area centro: Karol Potolocchio (Acerno), Sara Di Matteo (Olevano sul Tusciano), Fabio Buonomo (Montecorvino Pugliano), Gregorio Barberio (San Gregorio Magno), Francesco Russo (Sicignano degli Alburni).

Infine, per l’Area sud: Francesco Rotolo (Rutino), Alessio Mazzato (Roccadaspide), Mario Lovisi (Polla), Michele Speranza (Caselle in Pittari), Nicola Santomauro (Capaccio Paestum).

Il ruolo di Coordinatore provinciale è stato assegnato a Rosario Madaio di Castelcivita.

“Ringrazio i tantissimi giovani dell’intera provincia di Salerno che si sono impegnati in questo percorso – ha riferito il vice presidente della Provincia Giovanni Guzzo -. Si tratta di un organismo molto importante in quanto è il più grande dell’intera regione Campania, composto da ben 42 Forum. Con l’elezione del direttivo di oggi abbiamo sancito il nostro impegno nel continuare quanto di buono è stato già fatto in passato, con l’impegno di incentivare ulteriormente il nostro impegno in favore ed a sostegno delle politiche giovanili sull’intero territorio provinciale”.