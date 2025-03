Una forte scossa di terremoto è stata registrata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a Vaglio Basilicata.

Il sisma di magnitudo 4.2 è avvenuto alle ore 10.01 ad una profondità di 14 km.

Una seconda scossa di magnitudo 2.2, ad una profondità di 13 km, è stata registrata alle ore 10.38 con epicentro a Potenza.

Momenti di grande paura per la popolazione: la scossa è stata avvertita in diverse zone del potentino. Infatti segnalazioni sono giunte anche da Potenza, dove sono state fatte evacuare le scuole, in Val d’Agri e in alcuni centri del Vallo di Diano.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.

La Protezione Civile regionale sta monitorando la situazione per verificare eventuali criticità e garantire la sicurezza della popolazione. La circolazione ferroviaria è stata bloccata temporaneamente e in via precauzionale tra Tito e Potenza. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.