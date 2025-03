Buone notizie per i beni architettonici della provincia di Salerno.

Il Ministero della Cultura ha stanziato 5,5 milioni di euro di finanziamento per interventi che riguardano cinque siti.

Per il triennio 2025-2027 i fondi sono destinati alla Certosa di San Lorenzo a Padula per 400mila euro, invece 542mila euro serviranno per il Parco archeologico di Paestum e Velia. Inoltre, riceverà 500mila euro il Museo archeologico di Eboli.

I finanziamenti approvato dal Mic interesseranno anche la Badia di Cava de’ Tirreni per 3,5 milioni di euro e il Museo archeologico di Sarno con 600mila euro.