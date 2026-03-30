Una tragedia si è consumata questa sera sulla SP 7 a Ruoti, dove un 80enne ha perso la vita.

L’anziano era a bordo di un mezzo agricolo quando, per cause da accertare, ne ha perso il controllo finendo fuori strada. Il mezzo si è ribaltato travolgendolo e non lasciandogli scampo.

A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per estrarre l’80enne e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Rammarico a Ruoti per la drammatica notizia che ha scosso i cittadini che conoscevano la vittima.