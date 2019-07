Fienile in fiamme nella notte a Padula. Intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato questa notte a Padula lungo la Strada Provinciale 51b.

Ad andare in fiamme, per cause in corso di accertamento, un fienile situato nei pressi del Cimitero comunale.

Il rogo ha distrutto parzialmente la struttura e ha mandato in fumo circa 32 rotoli di fieno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina allertati dall’assessore Vincenzo Polito e i volontari della Protezione Civile di Padula.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative.

Si indaga per risalire alle cause dell’incendio.

– Elena Francesca Comuniello –