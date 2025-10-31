Un incendio è divampato questo pomeriggio, intorno alle 14, in un appartamento in via Longobardi a Vallo della Lucania.

Le fiamme si sono sviluppate nel vano cucina e sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. I caschi rossi hanno prima estratto una bombola GPL che alimentava il cucinino e poi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, oltre a mettere in atto le opere di smassamento.

Non si registrano fortunatamente feriti.