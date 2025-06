Momenti di paura questa mattina a Eboli dove è divampato un incendio all’interno di un appartamento situato in via Paesano.

Per cause in corso di accertamento le fiamme pare si siano propagate da una caldaia scatenando il rogo in pochi istanti e ricoprendo di una coltre di fumo l’intero appartamento.

Sul posto si è reso necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area. L’anziano proprietario di casa per via dell’accaduto è rimasto intossicato ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno condotto in ospedale per le cure del caso.

Fortunatamente le fiamme non hanno attinto le abitazioni circostanti e appurate le condizioni di sicurezza non è stato necessario evacuare l’immobile.