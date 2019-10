“Festival delle Città” a Roma. Il Sindaco di Sapri Gentile a colloquio con il viceministro Ascani

Il Complesso del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro a Roma ha aperto le porte alla prima edizione del “Festival delle Città – Le Autonomie Locali per l’Italia”.

Una manifestazione organizzata da ALI, Autonomie Locali Italiane, che punta alla crescita democratica e civile dell’Italia attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

Un incontro organizzato dal Presidente di ALI, il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci che terminerà domani 4 ottobre e che ha visto la partecipazione di 10 ministri, 5 Governatori e 100 Sindaci tra i quali il primo cittadino di Sapri Antonio Gentile.

Una quattro giorni di lavoro e di confronto tra molti dei rappresentanti istituzionali italiani che hanno disquisito sul futuro e il progresso del Paese attraverso lo sviluppo delle città e delle autonomie locali, per ottenere una migliore crescita e coesione sociale.

“È stato un momento importante di analisi e di confronto – ha dichiarato il Sindaco Gentile – necessario per affrontare le molteplici difficoltà che possono riguardare le tante autonomie locali presenti sul territorio”.

E a proposito dell’incontro che ha avuto con il viceministro dell’Istruzione Anna Ascani, con la quale è legato da una storica appartenenza politica e da una profonda amicizia, Gentile è apparso molto entusiasta: “Ho avuto la possibilità di discutere nuovamente con l’Ascani non solo della questione scolastica per linee generali – ha affermato – ma anche del piccolo territorio che nello specifico io rappresento. Ho palesato infatti al viceministro quali sono gli interventi che necessitano ancora nei nostri istituti e da parte sua c’è stata la massima disponibilità e comprensione”.

