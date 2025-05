Dimenticate i soliti mazzi di fiori: sabato 10 e domenica 11 maggio a Cinecittà World la Festa della Mamma si trasforma in un’esperienza da grande schermo, dove ogni mamma sceglie di diventare protagonista di un film, anzi, di tanti film diversi. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma dedica la giornata alle donne più importanti della nostra vita con un programma speciale tra scenografie mozzafiato, 6 aree tematiche ispirate al mondo del cinema e 40 attrazioni per un’immersione totale nell’avventura e nel divertimento.

In un solo giorno le mamme possono interpretare tanti ruoli diversi: la mamma Western può vestire i panni di una cowgirl tra il Saloon, la chiesetta del Villaggio Far West e l’iconica padella di fagioli preparata secondo la ricetta originale di Bud Spencer; la mamma ballerina, come in un musical, si scatena sulla Cinecittà Street, set di Gangs of New York, durante la maratona di balli di gruppo organizzata in collaborazione con Roma Sport Experience; la mamma adrenalinica è la protagonista di un vero film d’azione con il Taxi Drift, l’esperienza di guida al fianco di stuntmen esperti per provare l’ebbrezza e vivere in prima persona una scena d’azione al cardiopalma; le più coraggiose potranno sfidare le dieci inversioni della montagna russa Altair, per una vera esperienza da film di fantascienza. Le mamme avventurose esplorano la preistoria a bordo del treno di Jurassic War, tra dinosauri animatronici ed effetti speciali, mentre le mamme sognatrici volano a bordo del cinema volante Volarium, sorvolando i tetti della Firenze del Rinascimento.

Per la mamma green a pochi passi da Cinecittà World c’è Roma World, il Parco tematico dell’antica Roma immerso nel verde dove trascorrere una giornata da antichi romani insieme a tutta la famiglia, indossando abiti dell’epoca, assistendo agli spettacoli dei Gladiatori e agli show di falconeria, dopo essersi cimentati nel tiro con l’arco e aver curiosato tra le bancarelle e le attività dell’Antico Mercato dove si possono riscoprire i ritmi della vita di 2000 anni fa. La mamma imperatrice troverà il suo Impero nella visita all’arena originale del film Ben Hur.

Anche le mamme degli amici a 4 zampe potranno festeggiare con i loro quadrupedi, il Parco è pet-friendly. E ancora, per le mamme più giovani e scatenate sabato 10 maggio nel Palastudio di Cinecittà World arriva la regina della techno Charlotte De Witte, un evento organizzato da Neon.

E tra una scena e l’altra una pausa relax nei ristoranti del Parco completa la giornata da cinema dove ogni mamma può trovare il suo momento perfetto da film.

️ Info e biglietti su cinecittaworld.it