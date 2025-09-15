Questa mattina la comunità di Sant’Arsenio ha vissuto un momento di grande significato: l’inaugurazione delle nuove sedi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.

Due strutture moderne, sicure e accoglienti che, insieme all’Asilo Nido in fase di completamento, daranno vita a una vera e propria cittadella scolastica all’avanguardia, fiore all’occhiello del territorio.

La cerimonia, sentita e partecipata, si è svolta alla presenza dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, della Dirigente scolastica dello IOC “A.Sacco” di Sant’Arsenio, Antonietta Cembalo, del parroco don Martino Romano, che ha impartito la benedizione, dei tecnici, delle maestranze, del personale scolastico e, soprattutto, dei bambini e delle nostre bambine.

Come sottolineato durante la cerimonia, grazie a un investimento di circa 3 milioni di euro finanziato dalla Regione Campania, le due scuole rappresentano un fondamentale passo avanti nella qualità dell’istruzione e dei servizi educativi sul territorio. Ambienti pensati per il benessere e la crescita dei più piccoli, pienamente conformi alle normative di sicurezza e accessibilità.

“Con queste opere restituiamo dignità e sicurezza al mondo della scuola e alla nostra comunità” ha dichiarato il Sindaco Pica. Parole condivise anche dalla Dirigente Cembalo, che ha evidenziato il valore di spazi adeguati allo sviluppo educativo.

Con l’arrivo dell’Asilo Nido, previsto nei prossimi mesi, Sant’Arsenio sarà dotata di un polo scolastico completo, pronto ad accogliere le nuove generazioni in un ambiente stimolante, moderno e funzionale.

“Oggi non abbiamo solo inaugurato edifici: abbiamo costruito futuro” conclude il primo cittadino.