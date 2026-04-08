Un intervento concreto di prevenzione, informazione e tutela della salute riproduttiva femminile. Con un nuovo provvedimento la Regione Basilicata introduce lo screening regionale di fertilità attraverso il test della riserva ovarica, rivolto alle donne residenti in Basilicata di età compresa tra i 25 e i 30 anni.

L’esame previsto è il dosaggio dell’ormone Anti-Mülleriano (AMH), indicato come test di riserva ovarica, e sarà effettuato nelle strutture sanitarie regionali. La prestazione sarà gratuita, su prescrizione medica.

Le donne interessate potranno accedere a un esame utile per valutare la propria riserva ovarica, cioè un indicatore importante nell’ambito della fertilità. L’iniziativa punta a favorire una maggiore consapevolezza su questi temi e a consentire una valutazione precoce della salute riproduttiva.

Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia di sostegno alla genitorialità e di contrasto del calo demografico, rafforzando al tempo stesso l’offerta di prevenzione del sistema sanitario regionale.

In caso di necessità di ulteriori valutazioni sarà possibile accedere ai percorsi specialistici presso il Centro regionale di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza. La misura è sostenuta con risorse regionali dedicate, a conferma della volontà di investire in prevenzione e servizi innovativi per la salute.