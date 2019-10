Fedeli di Piaggine incontrano il Vicario del Vescovo. “Nulla di fatto, continueremo a protestare”

A Piaggine non si placa la protesta dei parrocchiani per la partenza di don John Fredy Gutierrez e l’arrivo di don Loreto Ferrarese, nominato dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Ciro Miniero. I piagginesi da settimane hanno lanciato un appello, sotto varie forme, per chiedere che il sacerdote di origini colombiane rimanesse alla guida della chiesa di San Nicola di Bari, ma invano.

Ieri una delegazione di fedeli, in compagnia del sindaco Guglielmo Vairo, è stata ricevuta anche da don Cosimo Cerullo, Vicario del Vescovo. L’incontro, però, pare essersi concluso con un nulla di fatto, perchè i fedeli non accolgono l’invito del sacerdote di accettare don Loreto e fermare le rimostranze.

“E’ un dialogo tra sordi, non si è giunti ad una conclusione – spiegano i parrocchiani di Piaggine -. Continueremo con la protesta e stasera diserteremo di nuovo la Santa Messa come domenica scorsa“.

Anche il Consiglio comunale ha mostrato supporto ai fedeli, deliberando venerdì sera proprio in merito all’argomento che da giorni tiene banco in paese e non solo. Lo stesso sindaco Vairo ha più volte ribadito che la comunità invoca una guida spirituale “a tempo pieno”, sottolineando come don Loreto, che regge quattro parrocchie in altrettanti paesi, non possa garantire una presenza quotidiana a chi ha bisogno di un sacerdote che vada oltre la somministrazione dei sacramenti.

– Chiara Di Miele –

