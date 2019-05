Le adenoidi sono delle formazioni a grappolo costituite da tessuto linfatico e situate nella parte retrostante della gola, al di sopra delle tonsille.

Crescono nel periodo compreso tra la fase iniziale di crescita del bambino per poi diventare progressivamente più piccole. Adenoidi e tonsille costituiscono una delle parti più importanti del sistema difensivo immunitario delle prime vie aeree. La loro azione si esplica quasi esclusivamente nei primi anni di vita, sino ai 3-4 anni per le adenoidi, sino agli 11-12 per le tonsille. In alcuni casi, le adenoidi possono infiammarsi fino a generare un’occlusione delle vie aeree che non consente la corretta respirazione da parte del bambino.

Le cause principali che portano all’infiammazione delle adenoidi sono collegate a diversi tipi di batteri o virus. L’ingrossamento delle adenoidi può avvenire, però, anche in presenza di allergie persistenti, congestioni nasali, infezioni croniche, infezioni ripetute del tratto respiratorio superiore, tonsilliti acute.

Contro l’ingrossamento delle adenoidi può essere molto utile la terapia omeopatica.

Hydrastis è molto efficace contro la totalità dei sintomi prodotti dalle vegetazioni adenoidee e anche Baryta carbonica è utile, specialmente per i bambini che hanno attacchi ricorrenti di tonsillite acuta.

Agraphis nutans è utile in caso di ostruzione di entrambe le narici a causa delle adenoidi mentre una dose settimanale di Tubercolinum aiuta a ridurre i fastidi.

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria