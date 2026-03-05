Farmacia 3.0: intestino lento, come agire con i rimedi naturali – a cura del dott. Alberto Di Muria
“Vado in bagno, ma non mi sento mai davvero svuotato.”
Luigi, 55 anni, lamentava stanchezza continua. Gli esami erano nella norma. Parlando è emerso un intestino lento da anni.
Quando il transito è rallentato, le tossine metaboliche rimangono più a lungo a contatto con la mucosa. Questo può contribuire a gonfiore, malessere e sensazione di energia ridotta.
L’intestino è fondamentale per l’assorbimento di ferro, vitamine del gruppo B e altri nutrienti essenziali. Se l’assorbimento è subottimale, la stanchezza aumenta.
Nel suo caso abbiamo introdotto:
– fibre solubili come psillio per aumentare il volume fecale senza irritare
– magnesio per favorire la motilità
– probiotici per migliorare l’equilibrio batterico
– aloe in succo per un’azione delicata sulla regolarità
Nel giro di alcune settimane il transito è migliorato e l’energia è aumentata.
La regolarità intestinale non è solo una questione di comfort: è una base del benessere sistemico.
Se ti senti spesso stanco e il tuo intestino non è regolare, vieni a parlarne in farmacia.