“Vado in bagno, ma non mi sento mai davvero svuotato.”

Luigi, 55 anni, lamentava stanchezza continua. Gli esami erano nella norma. Parlando è emerso un intestino lento da anni.

Quando il transito è rallentato, le tossine metaboliche rimangono più a lungo a contatto con la mucosa. Questo può contribuire a gonfiore, malessere e sensazione di energia ridotta.

L’intestino è fondamentale per l’assorbimento di ferro, vitamine del gruppo B e altri nutrienti essenziali. Se l’assorbimento è subottimale, la stanchezza aumenta.

Nel suo caso abbiamo introdotto:

– fibre solubili come psillio per aumentare il volume fecale senza irritare

– magnesio per favorire la motilità

– probiotici per migliorare l’equilibrio batterico

– aloe in succo per un’azione delicata sulla regolarità

Nel giro di alcune settimane il transito è migliorato e l’energia è aumentata.

La regolarità intestinale non è solo una questione di comfort: è una base del benessere sistemico.

Se ti senti spesso stanco e il tuo intestino non è regolare, vieni a parlarne in farmacia.