Farmacia 3.0: fermenti sì, ma solo se l’intestino è pronto – a cura del dott. Alberto Di Muria
“Dottore, ho cambiato tre fermenti… ma non mi fanno niente”.
Quasi sempre il problema non è il prodotto, ma il momento. I probiotici non sono una soluzione universale: se l’intestino è infiammato o in fermentazione, è come seminare su un terreno non preparato.
Quando il “terreno” è instabile i fermenti non attecchiscono oppure aumentano il gonfiore.
Una ragazza mi disse: “Ogni volta che li prendo sto peggio”. Abbiamo cambiato sequenza, non marca.
Metodo pratico:
- ridurre la fermentazione: carbone/simeticone, finocchio, zenzero.
- migliorare la digestione: enzimi digestivi e meno residui.
- inserire probiotici specifici, scelti sui sintomi.
Solo dopo questo percorso i fermenti hanno iniziato a funzionare. La verità è semplice: i fermenti sono utili, ma non sempre sono il primo passo.
Se li stai prendendo senza risultati, non continuare a cambiare prodotto.
Passa in farmacia: vediamo se è il momento giusto per usarli.