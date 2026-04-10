“Dottore, ho cambiato tre fermenti… ma non mi fanno niente”.

Quasi sempre il problema non è il prodotto, ma il momento. I probiotici non sono una soluzione universale: se l’intestino è infiammato o in fermentazione, è come seminare su un terreno non preparato.

Quando il “terreno” è instabile i fermenti non attecchiscono oppure aumentano il gonfiore.

Una ragazza mi disse: “Ogni volta che li prendo sto peggio”. Abbiamo cambiato sequenza, non marca.

Metodo pratico:

ridurre la fermentazione : carbone/simeticone, finocchio, zenzero.

: carbone/simeticone, finocchio, zenzero. migliorare la digestione: enzimi digestivi e meno residui.

enzimi digestivi e meno residui. inserire probiotici specifici, scelti sui sintomi.

Solo dopo questo percorso i fermenti hanno iniziato a funzionare. La verità è semplice: i fermenti sono utili, ma non sempre sono il primo passo.

Se li stai prendendo senza risultati, non continuare a cambiare prodotto.

Passa in farmacia: vediamo se è il momento giusto per usarli.