Attimi di paura a Tito Scalo dove è stato tentato l’assalto allo sportello del bancomat di un Istituto di credito.

Sarebbero stati in tre ad agire, tutti a volto coperto e utilizzando la tecnica della marmotta per far esplodere l’erogatore di banconote. Il frastuono della prima esplosione ha spaventato i residenti e sul posto sono immediatamente giunte le pattuglie dei Carabinieri della locale Stazione insieme a quelle del Comando Provinciale di Potenza.

I responsabili non sono riusciti quindi a portare a termine il colpo e si sono dati alla fuga a bordo di un’auto scura, facendo perdere le proprie tracce.

Proseguono serrate le indagini per poter dare un volto a chi ha agito e assicurarli alla giustizia.