Famiglia non differenzia i rifiuti a Marina di Camerota, il sindaco invia la Municipale per i controlli

A Marina di Camerota, in via Bolivar, qualcuno non conferisce i rifiuti in modo corretto. Così, i vicini contattano il sindaco Mario Salvatore Scarpitta e lo portano a conoscenza della situazione. Immediatamente il primo cittadino si mette in contatto con la Polizia Municipale e sollecita i controlli.

Questa mattina, quindi, al momento del ritiro della differenziata da parte degli operatori ecologici della Sarim, i caschi bianchi hanno fatto visita alla famiglia. Due persone sono state rimproverate e sono state invitate ad osservare con attenzione le norme in materia di rifiuti e il calendario della raccolta differenziata.

“Nei prossimi giorni i controlli aumenteranno con l’avvicinarsi della stagione estiva – sottolinea il primo cittadino Scarpitta – I cittadini di Camerota devono dare il buon esempio e i nostri ospiti devono sapere che sul nostro territorio le regole vanno rispettate. In una prima fase i vigili urbani ammoniranno verbalmente i trasgressori, subito dopo si passerà alla comminazione di verbali con importi che lieviteranno in base alla gravità degli illeciti commessi“.

– Paola Federico –