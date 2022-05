Famiglia italiana rapita in Mali. Si tratta di tre persone di origini lucane

E’ una famiglia originaria del Potentino, ma da anni residente in Lombardia, quella rapita in Mali ieri sera. I tre, madre, padre e figlio, come si legge sull’ANSA, si chiamano Rocco Langone, Maria Donata Caivano e Giovanni, il figlio della coppia.

Il 64enne Rocco Langone, secondo quanto si è appreso a Potenza, lasciò la Basilicata molti anni fa per trasferirsi al Nord per motivi di lavoro. La moglie, conosciuta come Donatella, ha 62 anni e il figlio Giovanni 43.

Insieme a loro è stato sequestrato anche un cittadino del Togo. Il sequestro è stato compiuto da uomini armati, come ha riferito una fonte della sicurezza, a Sincina, nel sud-est del Paese. La località del rapimento si trova a una decina di chilometri da Koutiala, a circa 100 km dal confine con il Burkina Faso e a 300 dalla capitale Bamako. I sequestratori erano a bordo di un veicolo quando hanno tirato su con forza i tre italiani, che fanno parte dei Testimoni di Geova, e il togolese.

La coppia non era in Mali per conto del movimento religioso, come ha precisato l’Associazione dei Testimoni di Geova del Senegal, competente per area: “Da quasi un anno non abbiamo alcun missionario né alcun religioso sul posto sebbene, come è ovvio, ci sono Testimoni di Geova in Mali come in molte altre parti del mondo che professano la propria fede“.

“L’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri sta compiendo le dovute verifiche e accertamenti – ha comunicato la Farnesina -. Il Ministro Di Maio sta seguendo in prima persona l’evolversi della vicenda“.

Al momento si pensa ad un gruppo jihadista e la Farnesina sta cercando di acquisire informazioni vagliando le poche disponibili.