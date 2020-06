Fai ripartire i tuoi progetti con la Banca Monte Pruno grazie a Prestipay, il credito veloce e trasparente

Oggi far ripartire i tuoi progetti con Prestipay è ancora più facile e vantaggioso grazie alla Promozione Prestito Estate, la soluzione di finanziamento personale con tasso promozionale riservato ai clienti della Banca Monte Pruno.

Si potranno richiedere fino a 30mila euro, rimborsabili in comode rate mensili fino a 84 mesi.

Inoltre, grazie alla promozione estate la Banca Monte Pruno riserva altri vantaggi unici:

tasso promozionale riservato e valido solo fino al 15 luglio prossimo;

zero spese di istruttoria pratica e di incasso rata;

pratica e di incasso rata; possibilità di richiesta a distanza del prestito, senza necessità di recarsi in filiale;

del prestito, senza necessità di recarsi in filiale; importo a disposizione in poche ore dall’approvazione;

dall’approvazione; massima semplicità di gestione grazie al tasso fisso promozionale.

Per tutte le informazioni sulle modalità di richiesta a distanza del prestito e per un preventivo gratuito e personalizzato basta contattare la propria filiale. Il gestore guiderà gli utenti nella scelta della migliore soluzione per realizzare i progetti e nei successivi semplici passaggi per inoltrare la richiesta.

La promozione è valida fino al 15 luglio 2020.

– Paola Federico –