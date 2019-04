Fabrizio Babino, cantante di origini di Teggiano, debutta negli USA con il primo singolo “Your Body”

Si intitola “Your Body” il singolo con cui debutta Fabrizio Babino negli USA, cantautore di origini teggianesi che all’età di soli 5 anni ha scoperto la sua passione per la musica ascoltando la nonna e la madre cantare nel coro della chiesa.

Fabrizio ha vissuto tra New York e Teggiano e, dopo gli studi al Fashion Institute of Technology, è entrato a far parte del mondo della moda e dell’intrattenimento. Così ha avuto l’occasione di incontrare stilisti famosi e i loro clienti, noti cantanti tra cui Rihanna e Beyonce. Questo ha ricordato al giovane dal sangue teggianese che la sua vera vocazione è il canto. Ma il timore di non essere abbastanza bravo ha fatto sì che tenesse nascosto il suo talento, finchè nella primavera dello scorso anno ha deciso di cambiare vita e di perseguire il suo obiettivo, quello di entrare a far parte del mondo della musica.

Da quel momento Fabrizio ha lavorato con il leggendario produttore di New York Katmaz ed insieme hanno dato vita ad una serie di singoli, tra cui quello del debutto, “Your Body”, che è stato accolto positivamente dai dj di Stati Uniti e Messico.

Una traccia dance/pop dal testo che dà la sensazione dell’amore a prima vista. “Gli elementi musicali del mio singolo – spiega Fabrizio – danno subito la sensazione di benessere. Voglio che chi mi ascolta sia felice mentre balla la mia musica, soprattutto considerato il clima attuale“.

Per ascoltare “Your Body” cliccare QUI o visitare il sito www.fabriziobabino.com .

– Chiara Di Miele –