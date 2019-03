Extracomunitario aggredisce agenti di Polizia a Salerno. Arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Salerno hanno arrestato O.T., 51enne marocchino, con precedenti penali, per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, notato da una Volante della Questura di Salerno durante l’attività di vigilanza nella zona della Stazione Ferroviaria del capoluogo, ha rifiutato di farsi identificare dagli agenti, reagendo violentemente al controllo effettuato, avviando una colluttazione con la pattuglia in Piazza Vittorio Veneto. Uno degli operatori ha riportato delle lievi contusioni.

L’extracomunitario, accompagnato in Questura per accertamenti, è risultato irregolare sul territorio e con precedenti penali. E’ stato, pertanto, arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria e, contestualmente, espulso dal territorio nazionale in quanto privo di permesso di soggiorno e già inottemperante all’ordine di allontanarsi dall’Italia.

– Paola Federico –