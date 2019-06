I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto, hanno denunciato per falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale una 40enne di Battipaglia, ex modella.

Una dottoressa di Battipaglia in servizio alla Guardia medica di Bellizzi si è recata in caserma e ha denunciato l’utilizzo fraudolento da parte di qualcuno del timbro della Guardia medica, del suo codice medico e della sua firma falsificata a mo’ di scarabocchio per acquistare un potente antidolorifico a base di oppiacei, del costo di circa 240 euro a flacone, in alcune farmacie tra Bellizzi e Pontecagnano. Il potente farmaco non si paga se preso in farmacia presentando una ricetta.

Le farmacie interessate hanno chiamato la dottoressa per chiederle come mai avesse prescritto tutti questi antidolorifici, ma la professionista ha affermato di non aver fatto alcuna prescrizione e, insospettitasi, si è recata dai Carabinieri per sporgere denuncia.

I militari dell’Arma hanno sequestrato le ricette e svolto le ricerche grazie al codice fiscale. Così è stata individuata l’ex fotomodella di Battipaglia nella cui abitazione sono stati trovati due timbri dell’Asl Distretto 65 di Bellizzi e tre confezioni del farmaco.

La donna è stata denunciata, mentre i timbri e il medicinale sono stati sequestrati.

– Chiara Di Miele –