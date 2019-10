Evade dai domiciliari a Sant’Arsenio. Arrestato 51enne sorpreso in piazza a Polla dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne pregiudicato di Sant’Arsenio, per evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per reati relativi a violenze di genere.

L’uomo è stato sorpreso in piazza durante un controllo eseguito dai militari della Stazione di Polla e si è giustificato dicendo che si stava recando presso la locale caserma dell’Arma per formalizzare una denuncia, senza però specificarne i motivi.

Il 51enne è stato nuovamente ristretto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.

– Antonella D’Alto –