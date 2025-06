Un maxi incendio è divampato nel pomeriggio a Persano, nel comune di Serre.

Per cause da accertare è andato in fiamme un ampio terreno con ettari di sterpaglie che lambivano l’area del comprensorio militare, nella zona degli alloggi.

Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, con due mezzi, che sta lavorando per estinguere il rogo.