È stata emanata e pubblicata oggi la nuova ordinanza di sicurezza balneare del Circondario Marittimo di Palinuro, è la numero 13/2019. Il provvedimento, a firma del Comandante della Guardia Costiera di Palinuro, Tenente di Vascello Giovanni Paolo Arcangeli, disciplina e regolamenta gli aspetti di sicurezza delle attività balneari connessi alla fruizione delle spiagge e degli specchi acquei lungo la fascia costiera del basso Cilento compresa tra Pisciotta a nord e Sapri a sud.

Il provvedimento, già rinnovato nella scorsa stagione balneare e in linea con le prescrizioni volute in sede provinciale dal Capo del Compartimento Marittimo di Salerno, Capitano di Vascello Giuseppe Menna, è stato aggiornato a seguito dell’incontro a carattere consultivo avuto con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico balneare della provincia, tenutosi presso la Capitaneria di Porto di Salerno il 2 aprile.

Tra le principali novità l’obbligo di installare la postazione di salvataggio, per ogni singolo assistente ai bagnanti, in posizione centrale, davanti o in linea con la prima fila di ombrelloni, prevedendo l’eventuale punto di osservazione sopraelevato, l’obbligo di segnalare e contraddistinguere con il colore rosso la postazione dell’assistente ai bagnanti (in alternativa il colore giallo qualora il rosso sia già utilizzato per gli ombrelloni della struttura) e del natante di soccorso, il ripristino della prescrizione medica riguardante le tre bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno un litro ciascuna, complete di riduttore di pressione, manometro di controllo ed adeguato sistema di erogazione in maschera, l’obbligo circa l’utilizzo del corridoio di lancio per una unità navale alla volta e l’obbligo di garantire sempre la presenza dell’assistente ai bagnanti, provvedendo alla sua sostituzione anche in caso di allontanamento per esigenze impreviste e improvvise.

La Guardia Costiera, sempre disponibile a fornire ogni tipo di informazione agli utenti del mare, richiama l’attenzione sull’importanza di osservare le norme di sicurezza in mare e in spiaggia al fine di trascorrere una serena e sicura stagione estiva nel rispetto degli altri e dell’ambiente.

– Chiara Di Miele –