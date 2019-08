“E’ tutto così assurdo. Ancora non riesco a crederci”.

Sono queste le prime parole che ha pronunciato Delphine, la madre di Simon Gautier, l’escursionista francese disperso nel Golfo di Policastro e del quale non si hanno più tracce da una settimana.

È molto agitata Delphine perché vorrebbe avere più notizie sull’andamento delle ricerche e soprattutto capire cosa è successo lo scorso venerdì, quando il figlio ha lanciato l’allarme e chiesto aiuto ai soccorritori del 118.

“Non ho voluto ascoltare la richiesta di aiuto che ha lanciato mio figlio perché ascoltare la sua voce sofferente mi provocherebbe troppo dolore – ha affermato Delphine – Ho sentito l’ultima volta mio figlio il martedì precedente alla sua scomparsa e non potevo mai immaginare che sarebbe stata l’ultima volta che avrei sentito la sua voce”.

“Sono contenta che molti amici di Simon si sono mobilitati per venire in Italia e mettersi alla ricerca di mio figlio – afferma Delphine – ma vorrei massima attenzione da parte di tutti. È necessario che tutti coloro che vogliono aiutarci nelle ricerche si coordino con i Vigili del Fuoco che stanno facendo un buon lavoro ma purtroppo sono in pochi. Ci vorrebbero più aiuti da parte di tutti”.

L’espressione di Delphine, sempre positiva e sorridente, però cambia quando ricorda il giorno in cui le hanno comunicato la notizia della scomparsa di Simon.

“Ho saputo ciò che stava accadendo a mio figlio tramite Consolato, solo quattro giorni dopo la sua scomparsa. Questa è una cosa incredibile. Me l’avrebbero dovuto comunicare immediatamente”.

