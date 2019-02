Esce di casa e fa perdere le proprie tracce. Ore di apprensione a Rofrano per il 56enne Antonio Ambruosi

A Rofrano non si hanno notizie del 56enne Antonio Ambruosi. Da sabato mattina si sono perse le tracce dell’uomo, conosciuto da tutti in paese come Tonino, residente nella frazione di San Menale.

A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal mancato rientro a casa dell’uomo. Secondo quanto ricostruito in queste ore, il 56enne si sarebbe spostato in pullman da Rofrano alla stazione ferroviaria di Vallo Scalo, dove avrebbe lasciato l’autobus alle 7. Da allora nessuna notizia dell’uomo che al momento della scomparsa indossava abiti scuri e non sembrava in stato confusionale.

Ambruosi è alto 1 metro e 68, ha una corporatura robusta ed un grande neo sul lato destro del naso, occhi castani, fronte ampia e capelli scuri. Non ha portato con sè bagagli ma solo un telefono cellulare.

Al momento non si conoscono le ragioni della scomparsa. Chi ha notizie dell’uomo può contattare i Carabinieri della Stazione di Laurito al numero 0974/954002 o i nipoti Pasqualino (349/6187459) ed Enzo (345/6920544).

– Marianna Vallone –