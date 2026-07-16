Esce “Assaje”, nuovo brano di Silvio Celano, giovane cantante neomelodico di Buonabitacolo.

Il giovane, ormai da tempo, continua il suo percorso artistico e nei giorni scorsi ha lanciato il nuovo singolo, arricchito dalla partecipazione di Giuseppe Liccardi, in arte Rismo.

L’arrangiamento è stato curato da Chris Lapolla mentre il video è stato affidato alla regia di Alfonso Tepedino.

“Qualche tempo fa, sistemando casa, ho ritrovato un vecchio quaderno – racconta – Tra quelle pagine c’era una canzone incompleta, ‘Assaje’, appunto. Quasi me ne fossi dimenticato, non le avevo mai dato il giusto peso. Eppure, rileggendola, ho capito che con l’arrangiamento giusto poteva davvero funzionare. Così sono entrato in studio. Insieme al mio staff e con la visione dell’arrangiatore Chris Lapolla, abbiamo letteralmente cucito l’abito addosso a questo pezzo. Ma sentivo che mancava ancora una ‘ciliegina’ sulla torta: ho voluto con me un amico e compaesano che oggi vive in Spagna: Giuseppe Liccardi, in arte Rismo, che ha spaccato con una parte rappata pazzesca”.

“Oggi vedo i live crescere, il pubblico ampliarsi e sento che stiamo crescendo tutti insieme. Questo brano è per voi, ma è anche il frutto dei miei sacrifici. Grazie di cuore per essere parte di questo viaggio!” è il messaggio del giovane artista valdianese.

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