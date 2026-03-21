Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico di Chirurgia Generale e Oncologia al Policlinico Federico II di Napoli, di nuovo ospite questa mattina del programma di Rai 1 “Buongiorno Benessere” condotto da Vira Carbone.

Il settimanale è dedicato a medicina, salute e benessere, trattati con un linguaggio semplice e diretto.

Il dottore Pellegrino ha approfondito una serie di aspetti relativi all’epatite A, soprattutto dopo l’allarme legato a numerosi casi registrati in Campania.

“E’ un’infezione virale del fegato provocata da un virus, difficilmente evolve in complicanze gravi – ha spiegato – e nella maggior parte dei casi guarisce da sola. I sintomi vanno da nausea, vomito, malessere generale, stanchezza, diarrea, dolori addominali, muscolari e articolari. Bisogna preoccuparsi quando subentra l’ittero, la colorazione gialla di pelle e occhi, associato all’aumento delle transaminasi“.

L’epatite A si trasmette per via oro-fecale, ingerendo cibo o acqua contaminati. “I principali indiziati sono i frutti di mare, perchè spesso si mangiano crudi o poco cotti – ha proseguito Pellegrino -. Quella di questi giorni non è un’epidemia, si tratta di focolai controllati, ma in questi casi possono essere state diverse le cause, tra cui le acque contaminate per le esondazioni. I molluschi quindi vanno mangiati a prescindere ben cotti, le verdure vanno lavate bene strofinandole, anche utilizzando bicarbonato che però non elimina virus e batteri. Quindi andrebbero utilizzati prodotti specifici“.

“Anche quando non si è sintomatici si può essere contagiosi – ha aggiunto -. Si devono utilizzare i propri spazzolini e asciugamani e bisogna lavare le mani più volte al giorno, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver cambiato il pannolino dei bambini o aver assistito persone anziane“.