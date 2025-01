ADRA s.r.l., azienda leader nella selezione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici di alta qualità, annuncia il grande successo riscosso al Salone Internazionale della Marca del Distributore 2025.

La partecipazione all’evento, organizzato da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l’Associazione della Distribuzione Moderna, si è rivelata un’esperienza straordinaria per l’azienda con sede ad Atena Lucana.

Lo stand ADRA, ampliato rispetto all’edizione precedente per accogliere al meglio i visitatori, è stato un punto di riferimento per i professionisti del settore. Numerosi operatori del settore, provenienti da tutta Italia e dall’estero, hanno visitato lo stand, manifestando grande interesse per l’ampia gamma di prodotti a marchio Freddo Buono presentata.

L’azienda ha presentato importanti novità che testimoniano il suo costante impegno nell’innovazione e nella ricerca della massima qualità.

“Siamo estremamente soddisfatti della nostra partecipazione al Salone – hanno dichiarato Ciro Cancro e Peppino Cirigliano, proprietari di ADRA -. Il grande afflusso di visitatori e l’entusiasmo dimostrato per i nostri prodotti confermano la validità della nostra strategia aziendale, incentrata sulla qualità, l’innovazione e la soddisfazione del cliente“.

La partecipazione al Salone Internazionale della Marca del Distributore ha rappresentato un’ulteriore conferma del ruolo di ADRA come leader nel settore dei prodotti ittici di alta qualità.