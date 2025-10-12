Due giornate intense e ricche di emozioni, così Nola Ferramenta Colleferro ha celebrato i suoi 30 anni di attività, confermandosi punto di riferimento per artigiani, imprese, aziende e privati del territorio.

Il 4 e 5 ottobre la sede di via dei Piani Artigianali si è trasformata in un grande spazio esperienziale dove tradizione e innovazione si sono incontrate, dando vita a un evento capace di unire divertimento, formazione, opportunità e convenienza. Durante l’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi fornitori e clienti provenienti da molte zone del Lazio, sono stati allestiti oltre 40 stand espositivi, workshop tematici, dimostrazioni tecniche dal vivo e spazi interattivi dedicati ai professionisti del settore. Un’occasione unica per confrontarsi, scoprire le ultime novità di mercato e approfittare di offerte dedicate per celebrare il trentennale.

Tra i momenti più apprezzati la presenza di Michele Paventa, mastro casaro che ha coinvolto il pubblico in una dimostrazione dal vivo sulla lavorazione e l’assaggio della mozzarella. Un’esperienza autentica che ha aggiunto un tocco di gusto e tradizione, rappresentando in modo simbolico il legame tra l’arte del creare e quella del costruire, valori che da sempre ispirano Nola Ferramenta.

Non sono mancati i momenti di convivialità: dai coffee break di benvenuto al buffet con musica dal vivo, fino alle premiazioni dei clienti trentennali e agli incontri con i fornitori partner che hanno illustrato le ultime innovazioni nel mondo dell’utensileria, dell’antinfortunistica, delle attrezzature industriali e della ferramenta professionale.

Due giornate che hanno messo in luce quanto il valore delle relazioni e delle esperienze condivise, oggi più che mai, rappresenti la vera forza di un’azienda e la chiave delle opportunità che Nola Ferramenta continua a offrire ai propri clienti.

“In un’epoca dominata dalla tecnologia e dal digitale eventi come questo ricordano quanto sia importante incontrarsi, guardarsi negli occhi e condividere esperienze. È lì che nascono i legami autentici. Il trentennale di Nola Ferramenta Colleferro non è stato solo una festa, ma un momento di connessione tra passato, presente e futuro. Un evento che ha celebrato la storia di una famiglia, la crescita di un team e la fiducia di un intero territorio, con lo sguardo sempre rivolto avanti: la nostra storia, il vostro futuro” osservano dall’azienda.

