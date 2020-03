Emergenza Coronavirus. Appello del sindaco di Santa Marina a tutti i Comuni:”Chiudete i cantieri edili”

Dal sindaco del Comune di Santa Marina, Giovanni Fortunato, un appello per l’emergenza Covid-19 inviato ai Sindaci dei Comuni del Golfo di Policastro Distretto Sapri – Camerota, ai Sindaci dei capoluoghi di provincia, ai Sindaci dei capoluoghi di regione, al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca e all’ANCI.

“Premesso che un’evoluzione imprevista ed imprevedibile dell’attuale situazione epidemiologica anche nel Cilento e Vallo di Diano obbliga noi Sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, a mettere in campo ogni utile azione per evitare la diffusione nei territori amministrati del virus Covid-19 – scrive Fortunato – che il sottoscritto, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus, con ordinanza sindacale n. 16 del 13 marzo ha sospeso fino al 3 aprile tutte le attività edilizie relative a cantieri pubblici e privati, al fine di evitare il flusso di avventizi non identificati per provenienza e frequentazioni, rivolgo un forte appello a tutti i Sindaci del Golfo di Policastro – Distretto Sapri-Camerota, unitamente ai sindaci dei Comuni della provincia di Salerno, della Campania e di tutta Italia, affinché provvedano alla sospensione ad horas di tutte le attività edilizie nei propri comuni“.

Fortunato conclude avvisando che “nel caso di inopinata mancanza di adozione di provvedimenti in tal senso, il sottoscritto si vedrà costretto a porre in essere ulteriori limitazioni alla circolazione nel territorio comunale“.

– Chiara Di Miele –