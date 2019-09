Emergenza cinghiali. A Caggiano dopo numerosi danni i cittadini promuovono una petizione popolare

La presenza di cinghiali nel Vallo di Diano, Alburni e Tanagro sta creando molteplici problematiche e disagi poiché gli ungulati distruggono coltivazioni e si avvicinano pericolosamente ai centri abitati.

Frequenti episodi si sono verificati anche a Caggiano, dove i cittadini questa mattina si sono riuniti in un comitato civico spontaneo e hanno dato il via a una petizione popolare con raccolta firme per sollecitare gli organi preposti a trovare una soluzione efficace.

La Polizia Municipale sta provvedendo ad acquisire le richieste di risarcimento danni per aziende e privati che saranno trasmesse in Regione Campania.

“Il Comune affiancherà i cittadini e cercherà di portare le istanze nelle sedi preposte, per avere una soluzione immediata e soprattutto evitare ancora danni – commenta Modesto Lamattina, sindaco di Caggiano – Esiste un’emergenza dovuta alla copiosa presenza di questi animali sul territorio che non possiamo risolvere in autonomia, infatti questa mattina ho sentito telefonicamente Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per esporre le nostre problematiche e lavorare insieme per una soluzione”.

Presente all’incontro il Presidente della Comunità Montana Tanagro, Alto e Medio Sele, Giovanni Caggiano che promuoverà la petizione ai 16 Sindaci dei Comuni della Comunità Montana e soprattutto rappresenterà la problematica a tutte le Comunità Montane del Paese per cercare di sviluppare una normativa comune atta ad affrontare l’emergenza cinghiali.

Domenica 29 settembre in Piazza Lago si svolgerà la raccolta firme a cura del comitato.

