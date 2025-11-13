“È con grande emozione che vi annuncio un momento importante del mio percorso!”.

Con queste parole Federica Mignoli, in corsa per la carica di consigliere regionale in vista delle Elezioni Regionali, comunica che domenica 16 novembre presenterà la sua candidatura con la Lega a sostegno del candidato Presidente Edmondo Cirielli.

L’appuntamento è fissato alle ore 18 presso il Jocker 2.0 a Polla.

Sarà l’occasione per raccontare la sua visione, condividere idee e costruire insieme un progetto che metta al centro le persone, l’ascolto e il futuro della nostra comunità.

“Vi aspetto con entusiasmo per vivere insieme questo inizio di cammino” conclude la candidata.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Federica Mignoli