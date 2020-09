Elezioni Pertosa. Dialogo e confronto con i cittadini, i principi fondamentali alla base della lista Paese Mio

Si è svolto ieri il comizio della Lista “Paese Mio” con candidato Sindaco Francesco Gagliardi.

I cittadini sono accorsi numerosi per ascoltare i progetti del gruppo politico che concorre alla carica delle Elezioni amministrative del Comune di Pertosa del 20 e 21 settembre.

“Il centro storico di un paese rappresenta la memoria di un’intera comunità, la storia per l’appunto. Ma gli spazi esistono solo se ci sono gli uomini e il problema del nostro centro storico è che qui non arriva nessuno – ha affermato Francesco Gagliardi -. Rendiamo il nostro centro storico un attrattore turistico. Diventiamo non solo il paese delle grotte, ma anche il paese dei musei, dei sentieri fluviali, delle piste ciclabili”.

Durante il comizio, la lista “Paese Mio” ha trattato anche la tematica del parco fluviale, della navigazione e balneazione del fiume e della messa in sicurezza degli argini così da dare una risposta definitiva al dissesto idrogeologico che continua a mettere in pericolo le abitazioni delle famiglie e dei campi agricoli. Il comizio è stato contraddistinto da toni pacati e più volte è stata ribadita l’importanza dell’unione e del confronto, pilastri sui quali fondare un paese migliore.

“Dobbiamo portare i turisti qui, farli sedere accanto a noi, perché siamo una comunità grande, non come numero, ma come valori che possiamo condividere. Dobbiamo essere visionari, affamati e folli, come diceva Steve Jobs, solo così potremmo rendere ancora più grande il nostro paese. Il futuro non è iniziato, non può essere uguale al passato. Il futuro deve essere migliore“, ha concluso il candidato Sindaco Francesco Gagliardi.

