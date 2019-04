Elezioni Amministrative 2019 San Rufo. Marmo contro Marmo per la corsa alla guida del Comune

Anche San Rufo si appresta a rinnovare il Consiglio comunale e ad eleggere il nuovo Sindaco nella tornata elettorale del prossimo 26 maggio.

A scendere in campo, sfidandosi per conquistare il Palazzo di Città, sono il primo cittadino uscente Michele Marmo, con la lista “Impegno e solidarietà per San Rufo”, e Carmelo Marmo, entrato nella Giunta dell’Amministrazione uscente nel luglio del 2018, dopo le dimissioni dell’allora assessore Angelo Marmo.

A sostenere il sindaco Marmo anche l’assessore Domenico Abatemarco, la consigliera uscente Maria Antonietta Aquino, e ancora Mattia Tierno, Luigi Setaro, Luigi Tierno, Vincenzo Salvioli, Annamaria Gioiello, gli esponenti della Lega Domenico Setaro e Fabio Leuzzi e Rosetta Marmo.

Nella lista capeggiata da Carmelo Marmo, invece, figurano Enzo D’Alto, il consigliere uscente Antonio Marmo, Gerardina Marmo, Luigi Marmo, Aurora Navarra, Gino Setaro e Giovanni Aquino.

Si prospetta una competizione dai toni pacati, dunque, con due sfidanti che, fino a poche ore fa, hanno seduto negli scranni della maggioranza in Consiglio comunale. E proprio ieri sera si è svolto l’ultimo consesso civico di San Rufo che ha visto l’approvazione all’unanimità del DUP e del Bilancio di Previsione 2019/2021.

– redazione –