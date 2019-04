Elezioni Amministrative 2019 in Basilicata. Le liste di Potenza e dei Comuni della provincia

Sono cinque i candidati alla carica di sindaco a Potenza in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio.

Non si ricandida l’uscente Dario De Luca eletto nel 2014 per la prima volta con una coalizione di centrodestra e civica. In tutto sono quattordici le liste a sostegno dei cinque candidati.

Si tratta di Bianca Andretta per il centrosinistra, Marco Falconeri (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Ferraro (con la lista civica “Potenza nel cuore”), Mario Guarente per il centrodestra e Valerio Tramutoli (Basilicata possibile).

Al voto anche diversi Comuni della provincia di Potenza che sono chiamati a rinnovare l’esecutivo municipale.

A Tito il sindaco uscente Graziano Scavone della lista “Cambia Tito” sfida Giuseppe Petrecca della lista “Responsabilità Democratica”.

A Moliterno è sfida tra la lista “L’altra Italia” con Benedetta Cillo e “Insieme per il futuro” con Filippo Sinisgalli.

Due liste anche a Brienza dove “Ripartiamo da Brienza” con Antonello Collazzo sfida “Uniti per Brienza” con Antonio Giancristiano.

Due liste a Marsicovetere dove “Attivamente per Marsicovetere” capeggiata da Marco Zipparri sfida “Civica per Marsicovetere” con Giannangelo Briglia.

Tre le liste a Viggiano dove il sindaco uscente Amedeo Cicala con la lista “Rinnovamento e Unione” sfida “In Comune” con Natalino Tramontano e “Vince Viggiano” con Luca Caiazza.

A Satriano di Lucania il candidato Rocco Petrullo della lista “Per Satriano” sfida Umberto Vita della lista “Satriano riparte”.

A Picerno la lista “Progetto Comune” capeggiata da Rocco Faraone sfida “Per Picerno” con Giovanni Lettieri.

Due liste a Lagonegro con “Lagonegro Rinnovata” capeggiata da Enrico Spera e “Leali per Lagonegro”con Maria Di Lascio.

A Sant’Angelo Le Fratte il sindaco uscente Michele Laurino con la lista “Continuità per il futuro” sfida Gerardo Coppola di “Costruiamo il futuro”.

– Claudia Monaco –