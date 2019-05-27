Elezioni Amministrative 2019 Caggiano. I risultati

Dati definitivi
|LISTA
|CANDIDATO SINDACO
|RISULTATI
|ANGELO LORUSSO
|575
|MODESTO LAMATTINA
|1100
Schede bianche: 36
Schede nulle: 75
|LISTA CAMBIAMENTI – UNITI PER CAGGIANO
|VOTI
|MARIO CAFARO
|53
|DAVIDE CAGGIANO
|43
|VITTORIO GRIPPO
|29
|CIRO LORUSSO
|95
|SIMONE LUPO
|62
|FEDERICO PUCCIARELLI
|18
|CARMELA ISOLDI
|46
|LISTA CAGGIANO IN COMUNE
|ANTONIO ADESSO
|68
|GIOVANNI CAGGAINO
|219
|CARMINE CARUCCI
|81
|GIUSEPPE GRIPPO
|90
|ANGELA MARIA ISOLDI
|72
|GIUSEPPE ISOLDI
|55
|CRISTIANO LAMATTINA
|61
|PASQUALE LAMATTINA
|176
|GIUSEPPE LAMATINA
|111
|GIUSEPPINA MARAIA
|28
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