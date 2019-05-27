27 Maggio 2019

Elezioni Amministrative 2019 Caggiano. I risultati

Dati definitivi

LISTA CANDIDATO SINDACO RISULTATI
ANGELO LORUSSO 575
MODESTO LAMATTINA 1100

Schede bianche: 36

Schede nulle: 75

LISTA CAMBIAMENTI – UNITI PER CAGGIANO VOTI
MARIO CAFARO 53
DAVIDE CAGGIANO 43
VITTORIO GRIPPO 29
CIRO LORUSSO 95
SIMONE LUPO 62
FEDERICO PUCCIARELLI 18
CARMELA ISOLDI 46
LISTA CAGGIANO IN COMUNE
ANTONIO ADESSO 68
GIOVANNI CAGGAINO 219
CARMINE CARUCCI 81
GIUSEPPE GRIPPO 90
ANGELA MARIA ISOLDI 72
GIUSEPPE ISOLDI 55
CRISTIANO LAMATTINA 61
PASQUALE LAMATTINA 176
GIUSEPPE LAMATINA 111
GIUSEPPINA MARAIA 28
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