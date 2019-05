Elezioni Amministrative 2019. A Morigerati plebiscito di voti per il nuovo sindaco Vincenzina Prota

Gli scrutini delle Elezioni Amministrative a Morigerati si sono conclusi ma c’è un candidato sindaco che poteva dirsi praticamente sicuro della vittoria già al momento della presentazione delle liste.

È Vincenzina Prota, 50 anni, dottore in Economia e Commercio ed ex impiegata comunale, che oggi ha vinto le elezioni in uno dei più piccoli comuni del Cilento.

La candidata era appoggiata in lista dall’uscente sindaco Cono D’Elia, quest’ultimo alla conclusione del terzo mandato, in corsa ora come consigliere comunale. D’Elia, per scongiurare il commissariamento senza il raggiungimento del quorum, non avendo alcun avversario politico e dovendo, dunque, misurarsi, così come previsto dalla legge, esclusivamente con la percentuale dei votanti, aveva optato per una lista d’appoggio, capeggiata da Linda Romano. Diversamente avrebbe dovuto portare alle urne il 50% più uno degli aventi diritto, ovvero oltre 600 votanti.

Gli elettori del piccolo Comune sono, infatti, oltre 1300 su 699 residenti. Nel conteggio progressivo iniziato dall’apertura delle due sezioni, quella di Morigerati e della frazione Sicilì, l’andamento è stato, sin dalle prime battute, chiaro. Prota è stata eletta con 312 voti rispetto ai 41 dell’altra lista.

Tra i più votati gli uscenti candidati consiglieri Pietro Nicodemo, Demetrio Perazzo e Cono D’Elia. In minoranza escono Pasqualino De Biase e Gianfranco Ionnito.

– Marianna Vallone –

